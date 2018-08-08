Меню
Политика
Ставка России на развитие Курил нивелирует козыри Японии — эксперт
Общество
Кузнецова призвала оказать психологическую помощь сестрам Хачатурян
Следующая новость
Загрузка...

    Ставка России на развитие Курил нивелирует козыри Японии — эксперт

    282

    Ставка России на развитие Курил нивелирует козыри Японии — эксперт

    Москва, 8 августа. Чем больше Россия будет вкладывать в развитие Курил, тем слабее будут становиться «японские козыри» в территориальном споре, считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

    На Южный Курилах с 2013 года произошли значительные изменения: отремонтированы дороги, обновлена инфраструктура населенных пунктов, власти повысили заработную плату местному населению. Об этом заявил японский аналитик Ю Коидзуми после визита на острова.

    «В словах Коидзуми следует обратить внимание на тот факт, что положительные изменения произошли не благодаря сотрудничеству с Японией, а благодаря действиям российской стороны», — подчеркнул Валерий Кистанов, его слова приводит издание «Экономика сегодня».

    Власти Японии хотят смягчить позицию России по спорной территории, планируя поддерживать дальнейшее развитие Курильских островов. Но если Москва будет вкладывать средства в Курилы, Токио не сможет воспользоваться своим козырем.

    По мнению эксперта, сотрудничество России и Японии вряд ли может стать трамплином для резкого экономического подъема региона. Несмотря на это стороны наметили несколько сфер партнерства, в том числе туризм и альтернативная энергетика. И японским властям приходится давить на бизнес, чтобы заинтересовать предпринимателей принять участие в проектах на Курилах, заключил эксперт.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.