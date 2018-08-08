Ставка России на развитие Курил нивелирует козыри Японии — эксперт

Москва, 8 августа. Чем больше Россия будет вкладывать в развитие Курил, тем слабее будут становиться «японские козыри» в территориальном споре, считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

На Южный Курилах с 2013 года произошли значительные изменения: отремонтированы дороги, обновлена инфраструктура населенных пунктов, власти повысили заработную плату местному населению. Об этом заявил японский аналитик Ю Коидзуми после визита на острова.

«В словах Коидзуми следует обратить внимание на тот факт, что положительные изменения произошли не благодаря сотрудничеству с Японией, а благодаря действиям российской стороны», — подчеркнул Валерий Кистанов, его слова приводит издание «Экономика сегодня».

Власти Японии хотят смягчить позицию России по спорной территории, планируя поддерживать дальнейшее развитие Курильских островов. Но если Москва будет вкладывать средства в Курилы, Токио не сможет воспользоваться своим козырем.

По мнению эксперта, сотрудничество России и Японии вряд ли может стать трамплином для резкого экономического подъема региона. Несмотря на это стороны наметили несколько сфер партнерства, в том числе туризм и альтернативная энергетика. И японским властям приходится давить на бизнес, чтобы заинтересовать предпринимателей принять участие в проектах на Курилах, заключил эксперт.