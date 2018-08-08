Меню
Спорт
Эксперт оценил шансы «Спартака» против ПАОК в матче третьего квалификационного раунда ЛЧ
Общество
Кузнецова призвала оказать психологическую помощь сестрам Хачатурян
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт оценил шансы «Спартака» против ПАОК в матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

    42

    Эксперт оценил шансы «Спартака» против ПАОК в матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

    Москва, 8 августа. Столичный «Спартак» обязан обыгрывать греческий ПАОК по сумме двух встреч в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Об этом заявил экс-футболист Валерий Масалитин.

    По мнению эксперта, наставник красно-белых Массимо Каррера, скорее всего, решит сыграть в более атакующий футбол.

    Он напомнил, что в Греции, впрочем, как и в Турции, всегда сложно играть из-за большого давления трибун. Однако, по его словам, столичный клуб обязан проходить эту стадию Лиги чемпионов, передает RT.

    «У каждой команды есть свой стиль. Когда она отказывается от него, зачастую это не приводит ни к чему хорошему. Если коллектив приучен играть в атакующей манере, но пытается закрываться в обороне, игроки чувствуют себя не в своей тарелке и начинают ошибаться», — отметил бывший футболист.

    Масалитин отметил, что верит в «Спартак», который должен проходить греческого соперника.

    Напомним, первый матч третьего квалификационного раунда престижнейшего клубного турнира Европы «Спартак» — ПАОК пройдет 8 августа в Салониках. 

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.