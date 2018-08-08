Эксперт оценил шансы «Спартака» против ПАОК в матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

Москва, 8 августа. Столичный «Спартак» обязан обыгрывать греческий ПАОК по сумме двух встреч в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Об этом заявил экс-футболист Валерий Масалитин.

По мнению эксперта, наставник красно-белых Массимо Каррера, скорее всего, решит сыграть в более атакующий футбол.

Он напомнил, что в Греции, впрочем, как и в Турции, всегда сложно играть из-за большого давления трибун. Однако, по его словам, столичный клуб обязан проходить эту стадию Лиги чемпионов, передает RT.

«У каждой команды есть свой стиль. Когда она отказывается от него, зачастую это не приводит ни к чему хорошему. Если коллектив приучен играть в атакующей манере, но пытается закрываться в обороне, игроки чувствуют себя не в своей тарелке и начинают ошибаться», — отметил бывший футболист.

Масалитин отметил, что верит в «Спартак», который должен проходить греческого соперника.

Напомним, первый матч третьего квалификационного раунда престижнейшего клубного турнира Европы «Спартак» — ПАОК пройдет 8 августа в Салониках.