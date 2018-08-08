Дудь представил документальный фильм о телеведущем Супоневе

Москва, 8 августа. Популярный российский блогер Юрий Дуль снял документальный фильм об известном телеведущем Сергее Супоневе. Видео представлено на канале в YouTube.

Дудь обратил внимание, что про погибшего в аварии на снегоходе в 2001 году Супоневе снято несколько фильмов, однако они рассказывают о личной жизни телеведущего.

«Нам же захотелось показать его работу и его характер, который позволял делать эту работу настолько ярко, — говорится в аннотации к проекту. — Итак, ближайший час с небольшим — про Сергея Супонева. Человека, с которым мы не были знакомы, но с которым бесконечно дружили».

В съемках фильма приняли участие выросшие участники «Звездного часа», а также их родители и близкие Супонева, передает телеканал «360». Кроме «Звездного часа», Супонев работал на проектах «До 16 и старше», «Зов джунглей», «Dendy новая реальность».

Ролик уже посмотрели более 39 тысяч раз.