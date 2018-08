Дудь представил документальный фильм о телеведущем Супоневе

Если вы тоже росли в 90-е, значит, нас с вами воспитывал один и тот же человек. Пока родители пытались хоть что-то заработать, мы оставались один на один с телевизором. К великому счастью, одной из главных звезд этого телевизора был Сергей Супонев. Супонев - автор и ведущий лучших детских программ, которые когда-либо знала наша страна. Это «Марафон 15» - серьезный тележурнал для подростков. Это «Звездный час» - главная интеллектуальная игра всех тинэйджеров России. Это «Денди.Новая реальность» - обзоры компьютерных игр за много лет до Мэдиссона. И это «Зов Джунглей» - веселые старты для милюзги, которые почему-то было интересно смотреть, даже если ты сильно старше. Сергей погиб в 2001 году и после этого популярного детского телевидения, в общем, не стало. Про Сергея снято много фильмов, но там в основном - про личное. Нам же захотелось показать его работу и его характер, который позволял делать эту работу настолько ярко. Итак, ближайший час с небольшим - про Сергея Супонева. Человека, с которым мы не были знакомы, но с которым бесконечно дружили. Ссылка - в профиле.

A post shared by Юрий Дудь (@yurydud) on Aug 7, 2018 at 1:30pm PDT