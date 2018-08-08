ВМС Украины официально признали, что не достигнут паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Киев, 8 августа. Украина не достигнет военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях, однако Киеву «необходим небольшой, но эффективный флот».

Об этом говорится в заявлении командования ВМС Украины в Facebook. Как говорится в опубликованном заявлении, Киев понимает, что не сможет быть равным российскому Черноморскому флоту. В ВМС Украины считают, что обстановка на Черном и Азовском морях якобы имеет тенденцию к обострению.

Поэтому, по словам военных, Украине нужен сильный флот. В ведомстве добавили, что по этой причине Киев строит сбалансированные ВМС: они будут способны решать все задачи, которые поставит государство. В Киеве стремятся к созданию флота как у Норвегии, Швеции и Израиля.

Ранее в Киеве испугались «сухопутного коридора» в Крым. Также британский полковник Глен Грант дал Украине инструкцию по затоплению Черноморского флота РФ.