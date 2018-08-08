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Власти Крыма отчитались о реализации федеральной целевой программы
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    Власти Крыма отчитались о реализации федеральной целевой программы

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    Власти Крыма отчитались о реализации федеральной целевой программы

    Симферополь, 8 августа. Крым почти в три раза нарастил темпы освоения средств в рамках федеральной целевой программы развития республики за семь месяцев текущего года, сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.

    В этом году на реализацию федеральной целевой программы Крыму было выделено около 75 миллиардов рублей. По словам Кивико, за семь месяцев текущего года было потрачено, закрыто актами выполненных работ, а где-то выплачены авансы на сумму 27,4 миллиарда рублей. Она добавила, что этот показатель по сравнению с прошлым годом выше в 2,7 раза, сообщает РИА Новости.

    «Мы видим, что успешно реализуется наша федеральная целевая программа, если смотреть на расходование бюджетных средств, на те стройки, которые развернулись», — добавила она.

    Напомним, что в августе 2014 года российское правительство одобрило федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года.

    Автор: Дарья Смолина
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