Власти Крыма отчитались о реализации федеральной целевой программы

Симферополь, 8 августа. Крым почти в три раза нарастил темпы освоения средств в рамках федеральной целевой программы развития республики за семь месяцев текущего года, сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.

В этом году на реализацию федеральной целевой программы Крыму было выделено около 75 миллиардов рублей. По словам Кивико, за семь месяцев текущего года было потрачено, закрыто актами выполненных работ, а где-то выплачены авансы на сумму 27,4 миллиарда рублей. Она добавила, что этот показатель по сравнению с прошлым годом выше в 2,7 раза, сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что успешно реализуется наша федеральная целевая программа, если смотреть на расходование бюджетных средств, на те стройки, которые развернулись», — добавила она.

Напомним, что в августе 2014 года российское правительство одобрило федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года.