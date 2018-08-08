Меню
Украина
Глава Минздрава назвала причину смерти большинства украинцев
Украина
На Украине нашли мертвым лидера отряда, восстанавливающего советские памятники
Следующая новость
Загрузка...

    Глава Минздрава назвала причину смерти большинства украинцев

    785

    Глава Минздрава назвала причину смерти большинства украинцев

    Киев, 8 августа. Более 80% смертей на Украине вызваны неправильным образом жизни, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

    Свое мнение о том, что на продолжительность и качество жизни напрямую влияет образ жизнедеятельности, она написала в социальной сети Facebook.

    «Это немного жутко осознавать, но в вопросах, касающихся здоровья, не место розовым очкам», — написала Супрун.

    Глава Минздрава назвала причину смерти большинства украинцев

    И. о. главы Минздрава Украины сообщила о планируемой властями информационной кампании, которая проинформирует украинцев о вреде алкоголя и курения, а также о пользе активности для инвалидов, опасности отсутствия сна и отдыха и о негативном влиянии окружающей среды.

    «Если каждый день переедать, объедаться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом — жизнь будет короче, чем могла бы», — заключила Супрун.

    Стоит отметить, что и. о. министра здравоохранения известна своими советами украинскому обществу по общеизвестным вещам. За ее внешний вид и неудачи в реформе здравоохранения в народе ее прозвали «Доктор Смерть».

    Ранее она заявила, что температура у ребенка — не повод вызывать врача, а впоследствии составила «мотивирующий словарь» для украинских детей.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.