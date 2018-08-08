Глава Минздрава назвала причину смерти большинства украинцев

Киев, 8 августа. Более 80% смертей на Украине вызваны неправильным образом жизни, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Свое мнение о том, что на продолжительность и качество жизни напрямую влияет образ жизнедеятельности, она написала в социальной сети Facebook.

«Это немного жутко осознавать, но в вопросах, касающихся здоровья, не место розовым очкам», — написала Супрун.

И. о. главы Минздрава Украины сообщила о планируемой властями информационной кампании, которая проинформирует украинцев о вреде алкоголя и курения, а также о пользе активности для инвалидов, опасности отсутствия сна и отдыха и о негативном влиянии окружающей среды.

«Если каждый день переедать, объедаться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом — жизнь будет короче, чем могла бы», — заключила Супрун.

Стоит отметить, что и. о. министра здравоохранения известна своими советами украинскому обществу по общеизвестным вещам. За ее внешний вид и неудачи в реформе здравоохранения в народе ее прозвали «Доктор Смерть».

Ранее она заявила, что температура у ребенка — не повод вызывать врача, а впоследствии составила «мотивирующий словарь» для украинских детей.