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Сирия: боевики пытались загрязнить водоемы в провинции Эль-Кунейтра
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    Сирия: боевики пытались загрязнить водоемы в провинции Эль-Кунейтра

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    Сирия: боевики пытались загрязнить водоемы в провинции Эль-Кунейтра

    Дамаск, 9 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) восстанавливают безопасность в освобожденной от террористических организаций провинции Эль-Кунейтра, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

    Поддерживаемые израильской стороной террористические группировки серьезно повредили водоемы и плотины, расположенные в центральном и северном пригородах провинции Эль-Кунейтра. Ведущие к ним канализационные линии также требуют серьезного ремонта.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

    «Этот мост взорвали вместе с каналом системы водоочистки, расположенным в западной части города Баас. Боевики сделали это для того, чтобы загрязнить другие каналы сточными водами. Это место находится на возвышении, его подрыв неизбежно приведет к загрязнению всей системы водоснабжения. Это ужасное преступление», — заявил один из местных жителей в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН.

    Буквально на прошлой неделе подразделения Сирийской арабской армии (САА) совместно с союзными силами полностью освободили провинции Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Даръа от незаконных вооруженных формирований. Часть населенных пунктов была освобождена мирным путем. Это позволило избежать человеческих жертв.

    Сирия: боевики пытались загрязнить водоемы в провинции Эль-Кунейтра

    При содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сирийские власти заключили сделку с главарями радикальных группировок. Согласно этой договоренности, боевикам обеспечили беспрепятственный выход с территории Эль-Кунейтры. Вместе с семьями и личными вещами они отправились на север Сирии, в район зоны деэскалации «Идлиб».

    Автор: Мохамад Жарбуа
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