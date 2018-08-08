«Результаты Майдана налицо»: крысы вытесняют украинских чиновников из мэрии Херсона

Киев, 8 августа. Крысы в скором времени могут вытеснить украинских чиновников и обосноваться в мэрии Херсона, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook, комментируя видео из Херсона, которое выложили в Сеть местные жители. В ролике видно, что грызуны заполонили улицы города и уже не боятся людей.

«Это просто тихий ужас, во что превращается Херсон», — написал Журавко.

Он отметил, что крысы живут везде, и бороться с ними тяжело. Однако, по словам политика, если раньше грызунов, которые являются разносчиками многих опасных заболеваний, пытались уничтожать, теперь ситуацию пустили на самотек.

«Не крысы людей боятся, а люди — крыс. Притом, не боясь ничего и никого. Этот факт подтверждает, что власти, как в Украине, так и в Херсоне не до людей», — заметил Журавко.

Он напомнил, что ставший премьер-министром Украины после государственного переворота Арсений Яценюк практически ликвидировал санэпидемстанции в стране. Политик предположил, что такими мерами киевские власти пытаются добиться вымирания людей с тем, чтобы в живых остались одни крысы.

«Я не удивлюсь, если эти полчища крыс будут жить прямо в мэрии Херсона. Вот тогда начнется настоящая конкуренция между «крысами» от власти и грызунами, живущими в мусорных баках, многоэтажках и множестве неубранных помоек. Вот, налицо результаты Майдана», — заключил Журавко.

Ранее стало известно, что украинские власти намерены повысить тарифы на электроэнергию в стране с 1 октября. При этом Киев собирается отменить почти 40% субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.