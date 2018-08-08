«Все едут к нам»: наплыв туристов напомнил крымчанам советские времена

Симферополь, 8 августа. Жители Крыма рассказали, как строительство моста через Керченский пролив изменило жизнь полуострова. По мнению крымчан, благодаря мосту появились условия для отличного курортного сезона.

Крымский таксист Сергей сообщил, что из-за массового приезда туристов в городах и на трассах образовалось много пробок. На Крымском мосту образуются заторы из-за фур, которые везут в Крым дешевые продукты питания и товары.

«Все едут через мост, и двухполосное движение не дает большому потоку машин разогнаться до нормальной скорости, чтобы преодолеть этот участок дороги со скоростью хотя бы 60 км в час», – сказал водитель, его слова передает «ПолитРоссия».

При этом проблема легко решится, когда запустят железнодорожное сообщение и часть товаров будут доставлять вагонами. С открытием Крымского моста на полуостров массово устремились туристы. По словам риэлтора Марины, в крымских городах стало сложнее найти жилье. Она добавила, что такой проблемы не было уже давно.

Женщина посетовала, что ее постоянные клиенты из Москвы не могут снять квартиру в Феодосии. Заняты пляжи, парки, бары и рестораны, но местные жители довольны наплывом туристов. Сезон 2018 года напомнил советские времена, когда все ехали в Крым. Теперь многие крымчане смогут спокойно жить до следующие сезона, заключила риэлтор.