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Общество
«Все едут к нам»: наплыв туристов напомнил крымчанам советские времена
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    «Все едут к нам»: наплыв туристов напомнил крымчанам советские времена

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    «Все едут к нам»: наплыв туристов напомнил крымчанам советские времена

    Симферополь, 8 августа. Жители Крыма рассказали, как строительство моста через Керченский пролив изменило жизнь полуострова. По мнению крымчан, благодаря мосту появились условия для отличного курортного сезона. 

    Крымский таксист Сергей сообщил, что из-за массового приезда туристов в городах и на трассах образовалось много пробок. На Крымском мосту образуются заторы из-за фур, которые везут в Крым дешевые продукты питания и товары. 

    «Все едут через мост, и двухполосное движение не дает большому потоку машин разогнаться до нормальной скорости, чтобы преодолеть этот участок дороги со скоростью хотя бы 60 км в час», – сказал водитель, его слова передает «ПолитРоссия».

    «Все едут к нам»: наплыв туристов напомнил крымчанам советские времена

    При этом проблема легко решится, когда запустят железнодорожное сообщение и часть товаров будут доставлять вагонами. С открытием Крымского моста на полуостров массово устремились туристы. По словам риэлтора Марины, в крымских городах стало сложнее найти жилье. Она добавила, что такой проблемы не было уже давно. 

    Женщина посетовала, что ее постоянные клиенты из Москвы не могут снять квартиру в Феодосии. Заняты пляжи, парки, бары и рестораны, но местные жители довольны наплывом туристов. Сезон 2018 года напомнил советские времена, когда все ехали в Крым. Теперь многие крымчане смогут спокойно жить до следующие сезона, заключила риэлтор.

    Автор: Юлия Шелковенко
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