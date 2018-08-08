Беспрецедентный рост экономики зафиксирован в Крыму

Симферополь, 8 августа. Экономика Республики Крым успешно развивается, что подтверждает беспрецедентное увлечение поступлений собственных доходов в бюджет, сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.

По ее словам, на территории полуострова успешно развивается бизнес и растут объемы производства и торговли. Министр отметила, что положительные изменения видны во всех сферах деятельности республики.

«У нас рост по сравнению с 2015 годом на 75,3%. Это беспрецедентная цифра среди регионов Российской Федерации», — рассказала Кивико.

По мнению министра, устойчивое развитие полуострова связано, в том числе, с реализацией крупных инфраструктурных объектов.

Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма.