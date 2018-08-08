США и еще девять стран обвинили Россию во «вторжении» в Грузию в 2008 году

Вашингтон, 8 августа. Соединенные Штаты, Канада, Британия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, а также Швеция обвинили Российскую Федерацию во вторжении в Грузию в 2008 году. Совместное заявление 10 государств размещено на сайте американского посольства в Тбилиси.

В документе значится, что указанные страны и спустя десять лет обеспокоены якобы «продолжающейся оккупацией грузинских территорий».

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские военнослужащие обстреляли из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские солдаты вошли на территорию Цхинвала, но после пяти дней военных действий были выбиты из него российской армией.

Накануне Дмитрий Медведев, который в тот период был президентом Российской Федерации, заявил в интервью газете «КоммерсантЪ», что принял решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии для сохранения мира и стабильности в Закавказье.

Кроме того, председатель правительства РФ рассказал, что в 2008 году Саакашвили (бывший лидер Грузии — Прим.ФАН) выразил желание восстановить отношения с Москвой. В ответ Медведев предложил помощь в решении внутреннего конфликта в Грузии. Он отметил, что они с Саакашвили «договорились о контактах и встречах», однако грузинский политик просто исчез.

«Где-то с начала июля 2008 года он ушел со связи. Я тогда не придал этому большого значения, но теперь склонен полагать, что это уже была выработанная линия», — указал Медведев.

По мнению Медведева, Саакашвили хотел, чтобы РФ заняла другую сторону и «просто не вмешивалась» и не обращала внимание на действия, которые могли предпринять против российских миротворцев и живущих там граждан России.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в среду рассказал об участии РФ в гуманитарной миссии в Цхинвале в 2008 году, а также подчеркнул, что Москва не могла остаться в стороне.