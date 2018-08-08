Не прошли проверку возрастом: источник назвал настоящую причину идеи Киева прекратить железнодорожное сообщение с РФ

Сенсационное заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией имеет совсем иную подоплеку, нежели ухудшающиеся отношения Москвы и Киева.

Речь идет о хронических проблемах самой «Укрзализници», которые не имеют внятного решения даже в среднесрочной перспективе, сообщают источники Федерального агентства новостей в компании.

«Вопрос на рассмотрении в кабмине и СНБО»

Заявление о возможности полного закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией Владимир Омелян озвучил в эфире украинского телеканала 1+1.

«Наоборот, мы сейчас рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — заявил он в ответе на вопрос корреспондента об увеличении количества поездов Львов—Москва в связи с повышенным спросом на билеты данного направления у украинских граждан.

Впоследствии Омелян пояснил, что украинское железнодорожное ведомство не приняло в настоящий момент окончательного решения по закрытию пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, так как данный вопрос должен согласовываться с кабмином и СНБО. А те, в свою очередь, пока не определились с решением.

Инициативу Омеляна, которая ударит отнюдь не по России, а по украинским гражданам и финансовым показателям «Укрзализници» (так как российское направление является для железнодорожников «незалежной» самым прибыльным), уже подхватила масса недалеких украинских чиновников, спекулирующих на теме русофобии.

Так, «первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму» Изет Гданов 7 августа выступил с «инициативой» — полностью перекрыть и автобусное сообщение с Россией.

«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения», — написал Гданов в своем Facebook.

Полное перекрытие авиационного сообщения между Украиной и Россией произошло еще осенью 2015 года. Кроме того, в конце 2014 года Киев полностью перекрыл железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом, а авиационное сообщение с полуостровом было закрыто еще весной 2014 года.

Таким образом, возможное полное прекращение организованного транспортного сообщения между двумя странами станет еще одним шагом Киева на пути к собственной изоляции.

Дело не в политике

Однако, при всей кажущейся простоте политического объяснения попытки полного прекращения сообщения с Россией, существует иная трактовка заявлений министра Омеляна.

По информации ФАН, полученной от высокопоставленного источника в пассажирской дирекции «Укрзализницы», основной — и неразрешимой — проблемой компании является несоответствие вагонного парка украинской компании ужесточившимся правилам допуска вагонов на территорию Российской Федерации. Именно в этом заключается настоящая причина идеи Киева прекратить железнодорожное сообщение с РФ.

«Заявления министра инфраструктуры резко контрастируют с тем, что реально обсуждается на оперативных совещаниях в дирекции, — описал ситуацию источник. — Основной вопрос гораздо прозаичнее: Россия отказалась допускать на свои дороги украинские вагоны возрастом старше 30 лет. А новых вагонов, которые есть в нашем распоряжении, просто не хватает для формирования всех необходимых составов».

В настоящий момент в железнодорожном сообщении по направлению к России курсируют восемь пар поездов «Укрзализници» и три пары поездов железной дороги Молдавии, которые следуют через «незалежную» транзитом. «Российские железные дороги» на сегодняшний день не осуществляют пассажирских перевозок в направлении Украины.

Кроме того, из различных точек Российской Федерации до сих пор можно добраться до Украины на автобусе. Так, билет на автобусный рейс «Москва—Киев» стоит от 1200 до 1700 рублей, что значительно дешевле средней цены на железнодорожный билет, за который придется выложить минимум 3500 рублей.

Однако при поездке на автобусе пассажир практически все время находится в сидячем положении, что физически неудобно и может плохо сказываться на здоровье, в то время как в поезде пассажир путешествует в гораздо более комфортных условиях. Поэтому до сих пор железнодорожные перевозки между Украиной и Россией пользуются повышенным спросом — поезда заполнены практически полностью, билеты в дефиците, а количество поездов определяется исключительно возможностями «Укрзализници».

Однако данные возможности столкнулись с реальностью российских требований по модернизации подвижного состава — и не прошли «проверки возрастом».