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Экономист назвал «синдромом августа» готовность россиян к худшему
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    Экономист назвал «синдромом августа» готовность россиян к худшему

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    Экономист назвал «синдромом августа» готовность россиян к нищете

    Согласно результатам соцопроса, проведенного «Левада-центром», около трети россиян считают, что ближайший год будет проблемным для экономики страны, а каждый четвертый полагает, что материальное положение его семьи ухудшится.

    По данным «Левада-центра», число россиян, ожидающих ухудшения экономической ситуации в стране в ближайший год, в июле выросло на 9% по сравнению с маем 2018-го, составив 30%. При этом еще 30% респондентов, как и в мае, полагают, что в российской экономике все будет стабильно. Между тем, ряд СМИ подали эту информацию под заголовком «Россияне приготовились к нищете».

    Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать результаты соцопроса «Левада-центра» и их подачу в СМИ экономиста и политолога Никиту Масленникова, возглавляющего направление «Экономика и финансы» Института современного развития.

    «Журналисты преувеличивают. По-моему, это синдром августа, когда любые новости окрашиваются в негативный цвет. Это уже, к сожалению, национальная привычка. Но я считаю, страхи надо поумерить», — заметил эксперт.

    По мнению экономиста, на рост пессимистичных ожиданий россиян относительно экономики России и их благосостояния повлияли такие решения, как повышение НДС до 20%, разговоры о повышении пенсионного возраста и тарифов ЖКХ.

    «Пока от власти исходят настораживающие сигналы, и люди на них реагируют соответствующим образом. Кроме того, влияют прогнозы наших экономистов, согласно которым темпы экономического роста в 2019 году в России будут ниже, чем в этом, и составят где-то в интервале от одного процента до полутора. Прогнозы международных финансовых и экономических организаций дают более оптимистичные сценарии развития, согласно которым темпы роста российской экономике будут на уровне 1,5—1,7%. Но, тем не менее, торможение по сравнению с текущим годом ощутимое», — рассказал Никита Масленников.

    При этом экономист подчеркнул, что речи о рецессии, спаде или кризисе не идет.

    «Это замедление. Но и к нему людям придется приспосабливаться, особенно учитывая тот факт, что в этом году россияне набрали много кредитов, которые надо будет выплачивать в более непростых условиях. К тому же реальная заработная плата населения стала медленнее расти. Если в январе рост составлял 9,3%, то в июне он составил 7,2%», — объяснил Никита Масленников.

    По его мнению, при перевесе негативных новостей российским властям следует умерить отрицательные сигналы и внятно и откровенно рассказать гражданам о том, что их ждет в 2019 году и представить план действий по ускорению темпов роста экономики страны.

    «Если осенью все будет грамотно представлено, объяснено, что это всего лишь некая пауза и уже разработан план действий для развития экономики, то настроения россиян изменятся в лучшую сторону», — полагает экономист.

    Автор: Марина Степанова
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