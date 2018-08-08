Эксперт объяснил новые нападки сенаторов США на Россию приближением выборов в конгресс

Москва, 8 августа. В США могут быть введены новые санкции против России, так как они остаются единственным инструментом влияния в США, где скоро состоятся выборы в конгресс, заявил известный политолог Александр Асафов.

Асафов прокомментировал информацию о том, что республиканцы во главе с Линдси Грэмом подготовили документ, подразумевающий введение новых санкций против России. По информации издания «Коммерсантъ», они предлагают создать «санкционный координационный офис» при правительстве, запретить долларовые расчеты российских банков, создать центр по борьбе с так называемой «российской угрозой», объявить Россию страной, якобы «спонсирующей терроризм», а также ряд других ограничений. Кроме того, республиканцы создали подробный механизм, который должен помешать президенту США Дональду Трампу вывести страну из НАТО.

По мнению эксперта, документ в первую очередь направлен против действующего президента, которого в США регулярно пытаются поймать на неких мифических связях с Россией. Очередной накал внутриполитичеких страстей в США политолог объясняет приближением выборов в конгресс.

«Противоречия внутри политического американского истеблишмента обостряются сильнее, чем ближе осенние выборы в Конгресс США, — убежден Асафов. — Тот набор действий, который мы сегодня наблюдаем, является тому подтверждением».

Он допустил, что новые санкции против России будут введены, так как в Штатах считают такие ограничения единственным действенным инструментом в политике.

«В связи с этим санкционное давление будут «выкручивать на максимум». Нужно совершенно четко осознавать, что санкции — это навсегда, — приводит слова эксперта Nation News. — В руках США они являются лишь инструментом для обеспечения недобросовестной конкуренции».

«Борьба за его рычаги будет продолжаться, — добавил он. — Соответственно и высказывания подобного рода тоже».

Напомним, американские сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин предложили утвердить «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Документ должен объединить уже действующие санкции против России.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что такие действия со стороны сенаторов США являются нелепыми.