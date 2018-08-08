«Деньги проедены»: в Киеве признали, что Украине нечем выплачивать долги МВФ

Киев, 8 августа. У Киева могут возникнуть проблемы с выплатой долгов Международному валютному фонду уже в 2019 году, заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», представитель правительства в парламенте Украины Вадим Денисенко.

По его словам, в этом виноваты предыдущие лидеры Украины, которые были свергнуты в результате государственного переворота в 2014 году. Как уточнил Денисенко в эфире телеканала «Прямой», основной долг, скопившийся перед Международным валютным фондом, сформировался с 2004 по 2014 год. На протяжении 10 лет, по словам украинского депутата, «когда при власти были две политических силы», Киев одолжил у МВФ 45 миллионов долларов в виде кредита. При этом экономическая ситуация в стране была стабильной, наблюдался экономический рост.

«Эти деньги, к сожалению, были проедены, а сейчас мы вынуждены за них расплачиваться», – объяснил политик.

Денисенко считает, что выплатить долг МВФ без получения траншей невозможно.

«Проблемы могут возникнуть с погашением долгов минувших лет со следующего года. Вот с этим могут быть действительно проблемы», – резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что долг Украины перед МВФ составляет 12,1 миллиарда долларов, а валютные резервы Национального банка Украины — всего 9,7 миллиарда долларов. По мнению бывшего премьера Украины Николая Азарова, чистые резервы НБУ составляют около пяти миллиардов долларов, что на семь миллиардов долларов меньше, чем долг страны перед Международным валютным фондом.

Напомним, в Раде объявили, что Украине нечем отдавать долги. На Украине подсчитали сумму, которую необходимо выплатить в этом году в счет погашения долга, и пришли к выводу, что она катастрофическая.

Депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире украинского телеканала заявил, что отдавать долги Украине нечем. Только в этом году Киеву предстоит выплатить 305 миллиардов гривен, то есть порядка 10 миллиардов долларов. При этом 175 миллиардов пойдут на погашение, а 130 — в счет обслуживания госдолга.