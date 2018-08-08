«Есть один нюанс»: в Совфеде объяснили, почему Россия пока не может помочь Ливии в урегулировании кризиса

Урегулирование ливийского кризиса возможно только при участии России и лично главы государства Владимира Путина, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.

«Ливийская проблема также нуждается во вмешательстве со стороны России и лично президента Путина», — сказал военачальник, его слова приводит РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что сторонние игроки, такие как Катар, Италия и Турция, должны покинуть территорию государства. Россия, по словам аль-Мисмари, могла бы с помощью дипломатии вынудить руководство иностранных государств вывести свои силы с территории Ливии.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что российская сторона имеет значительный опыт в урегулировании внутренних и международных кризисов как военным, так и дипломатическим путем. Наглядно об этом свидетельствует ситуация в Сирии. Вместе с тем парламентарий обратил внимание на то, что РФ не может так просто зайти на территорию Ливии.

«Есть один нюанс: в Сирию нас пригласил законно избранный президент Сирии Башар Асад. А как известно, войска могут быть использованы только в двух случаях: либо когда ту или иную страну приглашает законное правительство, либо когда для операции есть мандат Совета безопасности ООН. А представитель армии — это не глава ливийского государства, всем прекрасно известно, что там происходит: как такового государства не существует, это полностью раздробленная страна. Поэтому такие вопросы, наверное, должны решаться с использованием мандата ООН», — резюмировал Владимир Джабаров.

Отметим, фактически в настоящий момент в Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке Организации Объединенных Наций и ЕС правительство национального согласия, которое возглавляет Фаез ас-Саррадж.

Напомним, в ходе «арабской весны» 2011 года антиправительственные выступления жестко подавлялись, что привело к интервенции Запада в Ливию, в ходе которой был убит глава государства Муаммар Каддафи. Этот инцидент нанес серьезный удар по государственности Ливии, страна до сих пор так от него и не оправилась. С 2014 года там идет гражданская война.