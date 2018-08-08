Путин и Трамп могут доверять друг другу — эксперт

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своей встречи в Хельсинки сделал лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу ряд предложений по контролю за вооружениями, включая проведение переговоров об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе, сообщили СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает издание Politico, такие предложения содержатся в ранее не опубликованной странице документа под названием «Диалог по вопросу контроля вооружений». Человек, который представил журналистам фрагмент, якобы получил его от российских чиновников. Документ описали как «то, что Путин передал Трампу в Хельсинки».

Так, издание утверждает, что среди предложений значится продление на пять лет действия договора СНВ-III, который был подписан еще президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Его срок истекает в 2021 году. Ранее Россия и США договорились ограничить количество ядерных боеголовок наземного базирования на подводных лодках и бомбардировщиках 1,5 тыс. снарядов.

«Когда отношения хуже некуда»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью ФАН пояснил: вполне возможно, что Трампу был передан именно документ с предложениями о ядерном разоружении. Это самый простой и надежный вариант наладить хоть какое-то взаимодействие между государствами, когда отношения хуже некуда.

«Сейчас Москве и Вашингтону сложно договориться по Сирии и тем более Донбассу. По большому счету, это и не нужно ни одной стране: из-за слишком разных позиций стороны предпочитают эти скользкие темы отложить и не трогать. А вот тема ядерного разоружения априори касается безопасности всего мира. Можно без лишних споров сказать, что Россия и США крайне обеспокоены судьбой человечества и приложат все усилия, чтобы людям на планете жилось лучше», — пояснил Андрей Иванов.

С одной стороны, заметил эксперт, можно всем показать, что Москва и Вашингтон — по-прежнему самые важные игроки на международной арене. С другой стороны, тезис о ядерном разоружении не вызывает большой критики ни в мире, ни внутри государств.