Сирия, 8 августа. Наиболее радикальные боевики арестовывают сторонников примирения с Дамаском в провинции Идлиб. В городах Манбидж и Хасака прогремели мощные взрывы. САА продолжает вести артподготовку по расположениям джихадистов на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку войскам САР в рамках операции по дозачистке территорий на северо-востоке Эс-Сувейды от остатков бандгрупп ИГ1.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут артподготовку по расположениям джихадистов на севере Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с другими наиболее радикальными группировками арестовывает сторонников примирения с Дамаском в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подверглось атакам САА в северо-восточной части Эс-Сувейды сразу с трех направлений.

Провинция Алеппо

В центральной части города Манбидж, расположенного на северо-востоке провинции Алеппо, сработало самодельное взрывное устройство, передает местный медиа-центр Aleppo24. В результате несколько зданий получили частичные разрушения. Сведения о возможных жертвах среди гражданского населения пока уточняются. Напомним, в этом районе, несмотря на соглашение Анкары и Вашингтона, время от времени возобновляются вооруженные столкновения между протурецкой Сирийской свободной армией (ССА)** и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG).

В результате стрельбы на свадьбе в городе Джараблус к северо-востоку от Алеппо пострадали четыре человека, передает новостной Twitter-канал (@24Aleppo). Данный населенный пункт располагается у берега Евфрата вблизи турецкой границы и контролируется союзными Анкаре радикалами ССА.

Провинция Идлиб

Так называемые отряды безопасности террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили ряд набегов на опорные пункты более умеренных оппозиционных группировок в северных районах провинции Идлиб. По информации Telegram-канала боевиков (@mrkzemannews25), в ходе нападений джихадистами были арестованы ряд полевых командиров, намеревавшихся присоединиться к плану примирения с законным правительством САР во главе с Башаром Асадом. Кроме того, боевики объединения «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», куда входят «Файлак аш-Шам», «Джейш ан-Наср» и другие группировки, также заявили о задержании нескольких переговорщиков из местного координационного центра по примирению в городе Маарет Ан-Нуман к югу от административного центра региона. Таким образом, наиболее радикально настроенные исламистские группировки продолжают всячески препятствовать развитию политического урегулирования в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Хама

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести обстрелы военных объектов вооруженных формирований, связанных с «Джебхат ан-Нусрой», в районе Аль-Латамины на севере провинции Хама. Согласно данным военного источника в Twitter (@Syrian_Uruk), правительственные силы ведут огонь по террористам преимущественно из артиллерийских орудий. Данные о масштабе урона, нанесенного союзникам «Тахрир аш-Шам», в настоящий момент устанавливаются. Так называемый Аль-Латаминский выступ, прилегающий к Идлибу с юга, находится в оккупации боевиков почти с самого начала вооруженного конфликта в Сирии — с 2012-го года.

Провинция Эс-Сувейда

Войска САР при поддержке ВКС РФ развивают спецоперацию по дозачистке территорий на северо-востоке Эс-Сувейды от остатков бандгрупп «Исламского государства». По информации ливанского агентства Al Masdar News, части САА атакуют укрытия террористов ИГ сразу с трех направлений, стремясь, прежде всего, полностью занять ключевые высоты в этом регионе. Ранее союзникам уже удалось отбить ряд стратегически значимых горных вершин и полностью зачистить несколько поселков в пустынной местности Бадия Аль-Шам. В результате за последние дни в результате совместной работы российской авиации и сирийской армии бандформирования ИГИЛ потеряли свыше 15 боевиков и несколько единиц техники, сообщал накануне канал в Twitter (@SyriawatanNews).

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что в Хасаке прогремел мощный взрыв, в результате которого ряд южных кварталов города понесли серьезный материальный ущерб. К счастью, согласно предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. Населенный пункт, как и вся территория одноименной провинции, почти целиком контролируется курдских отрядами Сирийских демократических сил (SDF)****. В последнее время, однако, в регионе активизировались митинги гражданских лиц, требующих от курдов прекратить насильственную оккупацию районов, где проживают в основном арабы. Радикалы SDF неоднократно применяли оружие для разгона мирных демонстраций, после чего жители перешли к более решительным действиям. В частности, в провинции стали образовываться ополченческие отряды из местных мужчин для борьбы против произвола «Демократических сил».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)