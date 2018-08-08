В Госдуме оценили планы сенаторов США объявить Россию «спонсором терроризма»

Москва, 8 августа. Сенатор США Линдси Грэм и трое его коллег подготовили законопроект о новых санкциях против России, носящий название «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA). В случае его принятия все ныне действующие антироссийские санкции будут объединены, а сама Москва — объявлена «спонсором терроризма».

«Инициатива ряда американских сенаторов о признании России «спонсором терроризма» — это абсолютное безумие», — оценил ситуацию в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Это даже не откат к риторике холодной войны, уверен парламентарий. По его словам, в годы противостояния СССР и США в Вашингтоне «не доходили до подобного агрессивного бреда».

Напомним, авторы инициативы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин фактически предлагают президенту США Дональду Трампу создать при правительстве США «координационный офис» для совместной работы с ЕС над поддержкой антироссийских санкций.

«Если отвлечься от эмоций, можно констатировать, что США хотят удержать Евросоюз в своей орбите, — считает собеседник ФАН. — После того как руководство ЕС заявило о блокировке на своей территории американских санкций против Ирана, в Вашингтоне поняли, что «ценным указаниям» из-за океана в Брюсселе будут следовать далеко не всегда».

В американском документе говорится также о блокировке долларовых счетов российских банков и запрете операций с российским государственным долгом. Законопроект предполагает создание «центра по борьбе с российской угрозой» и содержит положение о признании России «государством — спонсором терроризма».

«Инициатива сенаторов направлена на то, чтобы максимально затруднить действия Дональда Трампа, зачастую идущие вразрез с интересами американской элиты: это и возобновление диалога с Россией, и его критика НАТО, — считает Леонид Слуцкий. — Такие попытки начались не сегодня: о том, что у президента «связаны руки», говорил, например, сенатор США Рэнд Пол, с которым мы встречались на днях».

Депутат констатирует, что образ России как «империи зла» слишком удобен для США.