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Умер известный военный журналист Лещинский
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    Умер известный военный журналист Лещинский

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    Умер известный военный журналист Лещинский

    Москва, 8 августа. Известный советский и российский тележурналист и политический обозреватель Михаил Лещинский скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в Союзе журналистов России.

    «Сегодня ночью скончался Михаил Борисович Лещинский — один из самых известных советских военных корреспондентов, тележурналист», — рассказали в СЖР.

    В Союзе журналистов выразили соболезнования родственникам и близким военного журналиста и телеведущего.

    По словам источника ФАН, Лещинский в декабре прошлого года похоронил жену, уход из жизни которой сильно переживал.

    Напомним, Лещинский в течение 40 лет работал в области радио- и телевизионной документалистики, четыре года — в качестве корреспондента в Афганистане. На его счету порядка 10 документальных фильмов.

    Автор: Дана Балан
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