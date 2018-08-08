Умер известный военный журналист Лещинский

Москва, 8 августа. Известный советский и российский тележурналист и политический обозреватель Михаил Лещинский скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в Союзе журналистов России.

«Сегодня ночью скончался Михаил Борисович Лещинский — один из самых известных советских военных корреспондентов, тележурналист», — рассказали в СЖР.

В Союзе журналистов выразили соболезнования родственникам и близким военного журналиста и телеведущего.

По словам источника ФАН, Лещинский в декабре прошлого года похоронил жену, уход из жизни которой сильно переживал.

Напомним, Лещинский в течение 40 лет работал в области радио- и телевизионной документалистики, четыре года — в качестве корреспондента в Афганистане. На его счету порядка 10 документальных фильмов.