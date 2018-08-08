Украина осенью получит первые локомотивы от американской General Electric

Киев, 8 августа. Украина осенью получит первые локомотивы, которые изготовит для компании «Украинские железные дороги» американская компания General Electric согласно заключенному договору, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Соглашение было подписано сторонами в феврале текущего года. Документ общей стоимостью до 1 миллиарда долларов предполагает долгосрочное сотрудничество в течение пятнадцати лет между двумя компаниями.

«Мы много потеряли (подвижного состава. Прим. ФАН) на оккупированной территории (так Киев называет Донецкую и Луганскую народные республики. — Прим.ФАН). Но компания задействована, дела идут», — приводит слова Гройсмана его пресс-служба.

По данным украинской компании, первый локомотив серии GE Evolution ТЕ33АС отправят море на Украину в августе на Крюковский вагоностроительный завод, где его доукомплектуют. Всего General Electric поставит на Украину не менее 30 машин.

Гройсман подчеркнул, что одновременно с обновлением фондов в стране проводится обновление управления государственной компанией, искоренение теневых сделок и «ручного управления».

Ранее Гройсман сообщил о встрече с руководителями французской компании Renault по вопросу размещения производства автомобилей на Украине, в то время как многие эксперты отметили затяжной кризис автомобильной отрасли в стране, который привел к почти полному ее исчезновению.