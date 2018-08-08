«Житейское дело»: Степаненко впервые прокомментировала развод с Петросяном

Москва, 8 августа. Российская юмористка Елена Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Евгением Петросяном, назвав его «житейским делом».

В беседе с корреспондентами программы «Вести» артистка отметила, что в жизни каждого человека что-то происходит.

«Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Ну, так случилось… Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. Вы об этом все узнаете!» — сказала она.

Как отмечает сетевое издание «Дни.ру», перед телевизионными камерами Степаненко появилась в ярко-красном наряде, с белым платком на голове и в темных очках. После долгого перерыва зрители увидели артистку похудевшей на 40 килограммов.

В свою очередь Петросян выразил надежду, что сохранит теплые отношения со Степаненко после развода.

«Очень хотелось бы сохранить добрые отношения в дальнейшем, потому что многолетнее творческое взаимодействие надо сохранить как художественную ценность», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал имущество юмористов, чтобы никто из супругов не мог его продать до решения суда.