В Ливии попросили Путина помочь разрешить кризис в стране

Триполи, 8 августа. Разрешение конфликта в Ливии требует вмешательства России и содействия президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.

Российская дипломатия играет большую роль в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке, считает аль-Мисмари. Он подчеркнул, что проблема Ливии может быть решена с участием руководства России. Необходимо «удалить зарубежных игроков с ливийской арены», отметил спикер ЛНА, пишет РИА Новости.

Ливийская армия сотрудничает с Минобороны РФ и МИД России, глава ВС Ливии Халифа Хафтар неоднократно встречался с Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

С 2011 года в Ливии не прекращается вооруженный конфликт. За это время в стране установилось двоевластие. В городе Тобрук находится избранный ливийцами парламент, в Триполи правит правительство во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Власти действуют независимо друг от друга.