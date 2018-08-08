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    NASA создало новое состояние вещества в космосе

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    NASA создало новое состояние вещества в космосе

    Вашингтон, 8 августа. Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) создало новое состояние вещества в космосе. Отмечается, что экзотическое состояние материи было получено во время опытов на борту Международной космической станции.

    По мнению американских ученых, открытие внесет свой вклад в изучение квантовых эффектов на микроскопическом уровне. По данным NASA, астронавтам на МКС удалось охладить атомы вещества до рекордной температуры. В итоге они получили так называемый конденсат Бозе-Эйнштейна. Это сверхтекучая жидкость, не поддающаяся классическим законам физики.

    Ученые говорят, что речь идет о новом состоянии вещества. Они объяснили, что в земных условиях конденсат исчезает за мгновение, в невесомости астронавты смогли стабилизировать вещество на несколько секунд, что позволило лучше изучить его свойства. Как пишет Planet Today, это стало возможным благодаря компактной лаборатории Сold Atom.

    NASA создало новое состояние вещества в космосе

    Автор: Алия Садыкова
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