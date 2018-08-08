Вашингтон, 8 августа. Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) создало новое состояние вещества в космосе. Отмечается, что экзотическое состояние материи было получено во время опытов на борту Международной космической станции.

По мнению американских ученых, открытие внесет свой вклад в изучение квантовых эффектов на микроскопическом уровне. По данным NASA, астронавтам на МКС удалось охладить атомы вещества до рекордной температуры. В итоге они получили так называемый конденсат Бозе-Эйнштейна. Это сверхтекучая жидкость, не поддающаяся классическим законам физики.

Ученые говорят, что речь идет о новом состоянии вещества. Они объяснили, что в земных условиях конденсат исчезает за мгновение, в невесомости астронавты смогли стабилизировать вещество на несколько секунд, что позволило лучше изучить его свойства. Как пишет Planet Today, это стало возможным благодаря компактной лаборатории Сold Atom.