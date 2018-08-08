«Господа в США потеряли страх, совесть и здравый смысл»: в Совфеде жестко ответили на обвинения сенаторов США 

Москва, 8 августа. Сенаторы США Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин предложили утвердить «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA), который объединит уже действующие санкции против России — от CAATSA до «акта Магнитского» — и объявит Москву «спонсором терроризма».

«Это выглядит нелепо», — заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению российского сенатора, демарш американских сенаторов бьет не столько по России, сколько по президенту США Дональду Трампу.

«Дальнейшие действия будут направлены на то, чтобы не допустить какие бы то ни было контакты Трампа с Москвой и лично с [президентом РФ] Владимиром Путиным», — констатировал собеседник ФАН.

Клинцевич отметил, что спонсорами терроризма давно уже являются сами США.

«Я лично был свидетелем этого в Афганистане и Чечне и имею массу доказательств — как обнаруженных мною, так и добытых спецслужбами, — рассказал российский сенатор. — Это США и их спецслужбы создали и развивают «Талибан»1, «Аль-Каиду»1 и «Исламское государство»1 (террористические организации, запрещенные в РФ. — Прим. ФАН). Это спецслужбы США вывезли ведущих, особенно русскоговорящих, бандитов, их пособников вместе с семьями в Афганистан и готовят новый плацдарм, в том числе против России».

Единственной силой в мире, которая сейчас по-настоящему борется с терроризмом, является Россия и ее Вооруженные силы, считает Франц Клинцевич.

«Эти господа в США потеряли страх, совесть, здравый смысл. Они просто охамели от своей вседозволенности. В своей русофобии, злобе оттого, что они ничего не могут предпринять. Все, что они делают, Россия легко преодолевает. И теперь они нашли новую «мульку» — объявить Россию спонсором терроризма, — объяснил член Совета Федерации. — Господа, мы хотим вам сказать, что вы сами — террористы!»

Клинцевич полагает, что Вашингтон не учитывает изменившиеся мировые реалии.

«Вы ими [террористами] занимаетесь, их готовите и перекладываете проблемы с больной головы на здоровую. Но мир не тот, что был раньше, когда американцы сказали что-то — и все им поверили! Мир прозрачен. Давайте и дальше понаблюдаем за этой клоунадой», — предложил он.

Что касается возможных мер, которые предпримет Россия в отношении демарша американских сенаторов, то, по словам Франца Клинцевича, будут найдены «адекватные, симметричные ответы».

1 Организация запрещена на территории РФ.