Турция отказалась рвать экономические связи с Ираном по требованию США

Анкара, 8 августа. Турция будет поддерживать экономические связи с Ираном, несмотря на возобновление американских санкций против Тегерана, заявил в среду глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

«У нас есть контракты с Ираном, наши отношения продолжатся», — сказал он.

Донмез подчеркнул, что решение Вашингтона о возобновлении санкций в отношении Ирана является односторонним, и Анкара ведет с Тегераном торговлю, которая не противоречит международному законодательству.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки и о возобновлении санкций против Ирана, которые были заморожены в 2015 году в связи с утверждением Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

На этой неделе санкции США против Ирана вступили в силу. Они коснутся автомобильной промышленности Тегерана, а также торговли нефтью, золотом и другими металлами. Ранее стало известно о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Ирана.

Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай сохраняют приверженность СВПД. Евросоюз с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана.