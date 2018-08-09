Сирия: ФАН публикует видео из освобожденного района Эль-Кунейтры

Дамаск, 9 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео, снятое в освобожденной от незаконных вооруженных организаций деревне Аль-Кахтания (провинция Эль-Кунейтра).

В данный момент подразделения сирийской правительственной армии контролируют пути оказания помощи боевикам со стороны израильской границы. Сирийская арабская армия (САА) также взяла под контроль объекты обслуживания террористов после их поражения в провинции Эль-Кунейтра.

Напомним, что в конце июля бойцы правительственных сил установили национальный флаг Сирийской Арабской Республики в административном центре Кунейтры. В этот же день армия Дамаска вошла в расположенные неподалеку от центра населенные пункты Ар-Равади и Аль-Кахтания.

Кроме того, САА отбила у террористов контрольно-пропускной пункт в районе демаркационной линии между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

Впоследствии именно в поселок Аль-Кахтания через гумкоридор Умм-Батна прибывали автобусы, выделенные сирийскими властями, для эвакуации боевиков на север Сирии, в сторону зоны деэскалации «Идлиб». Все автобусы с радикалами, не пожелавшими урегулировать свой статус, были вывезены из провинции Эль-Кунейтра до начала августа. Перед выходом боевики подожгли путь снабжения, через который они получали боеприпасы и оружие со стороны Израиля, они также уничтожили ряд пунктов управления и документы, доказывающие их связь с иностранными инвесторами.

Сейчас бригады сирийских саперов занимаются разминированием освобожденных от незаконных вооруженных формирований территорий, которые находились в оккупации боевиков «Тахрир Аш-Шам» около четырех лет. Параллельно идет работа над ликвидацией самодельных взрывных устройств и мин-ловушек в освобожденных пунктах провинций Даръа и Эс-Сувейда, которые тоже были освобождены сирийской правительственной армией на прошлой неделе.