Британский журналист Филлипс задержан у посольства Грузии в Лондоне

Лондон, 8 августа. Правоохранительные органы Великобритании задержали у грузинского посольства в Лондоне британского журналиста Грэма Филлипса, выкрикивавшего антигрузинские и антинатовские лозунги на выставке, посвященной десятилетию событий августа 2008 года.

О случившемся рассказала посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили.

«Дипломатическая полиция, которую вызвали на месте, оперативно действовала и задержала Грэма Филлипса», — сообщила посол РИА Новости.

МИД Грузии подтвердил информацию не назвав, однако, имени задержанного журналиста. Отмечается, что накануне на выставку Victima, посвященную августовской войне, ворвался мужчина, который «вел себя агрессивно».

«Он без разрешения снимал выставку, громко скандировал лозунги против НАТО и обвинял Грузию в предоставлении британской аудитории неверной информации», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Филлипс является британским журналистом и блогером, который ранее работал внештатным корреспондентом RT на Украине. Он получил известность в ходе журналистской работы в период Евромайдана, а также во время вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Напомним, 8 августа 2018 года проводятся мероприятия в память о событиях 2008 года, когда армия Грузии атаковала территорию Южной Осетии, обстреляв территорию республики и разрушив часть ее столицы. Россия ввела свои войска в зону конфликта для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ. Спустя пять дней боевых действий российским войскам удалось вытеснить грузинскую армию из региона.