«Возьмем огромный корабль и отправим их всех в Россию»: американцы обсуждают в соцсетях возмутившую журналистку футболку

Вашингтон, 8 августа. Американская журналистка Джулия Дэвис возмутилась футболкой с провокационной надписью «Я лучше буду русским, чем демократом», а ее подписчики дали советы, как можно поступить с такой одеждой.

Ранее Дэвис опубликовала в своем микроблоге Twitter скринштон с эфира телеканала «Россия-1», на котором запечатлен ведущий, держащий в руках белую футболку с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом».

«Ведущий российского госканала говорит: «Смотрите, эти футболки сейчас продаются в США и имеют большой спрос в лагере республиканцев. На ней написано: «Я лучше буду русским, чем демократом». Заметьте, как тренды меняются со временем», — написала она.

#Russia's state TV host says:

"Look, these T-shirts are now being sold in the United States and are in high demand in the Republican camp. It says, "I'd rather be a Russian than a Democrat." Note how the trends change with the times." ©️ pic.twitter.com/vxOwwNAJmG — Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 6, 2018

Сейчас же среди пользователей американского сегмента соцсетей развернулась настоящая война. Комментаторы, разделившись на два лагеря, высказали свое мнение по поводу провокационной футболки. Одни из них крайне резко высказались о новой футболке с принтом.

«Отлично, давайте возьмем огромный корабль и отправим их всех [тех, кто будет носить футболки] в Россию. Билет в один конец. Это освободит место для всех иммигрантов, которые отказались от многого, чтобы приехать сюда в поисках убежища и были бы рады жить здесь», — написал комментатор.

«Любой, кто покупает эту футболку, не патриот, и, безусловно, предатель Соединенных Штатов Америки», — заявил комментатор.

По другую сторону «баррикады» в соцсети были пользователи, которые придерживались другой позиции — предлагали увеличить количество футболок и продавать. Один из пользователей посчитал, что продажа таких футболок стала бы неплохим бизнесом.

«Не могу дождаться, чтобы увидеть человека, носящего футболку, рядом со мной», — заявил пользователь.

«Эта футболка должна быть сделана и продана всем сопротивляющимся!» — заявил комментатор.

Были, конечно, и другие предложения, какую надпись разместить на футболках.

«Нам нужны футболки с надписями! Я лучше буду американцем, чем республиканцем! С нашим флагом на нем», — написал пользователь.