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«Возьмем огромный корабль и отправим их всех в Россию»: американцы обсуждают в соцсетях возмутившую журналистку футболку
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    «Возьмем огромный корабль и отправим их всех в Россию»: американцы обсуждают в соцсетях возмутившую журналистку футболку

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    «Возьмем огромный корабль и отправим их всех в Россию»: американцы обсуждают в соцсетях возмутившую журналистку футболку

    Вашингтон, 8 августа. Американская журналистка Джулия Дэвис возмутилась футболкой с провокационной надписью «Я лучше буду русским, чем демократом», а ее подписчики дали советы, как можно поступить с такой одеждой.

    Ранее Дэвис опубликовала в своем микроблоге Twitter скринштон с эфира телеканала «Россия-1», на котором запечатлен ведущий, держащий в руках белую футболку с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом».

    «Ведущий российского госканала говорит: «Смотрите, эти футболки сейчас продаются в США и имеют большой спрос в лагере республиканцев. На ней написано: «Я лучше буду русским, чем демократом». Заметьте, как тренды меняются со временем», — написала она.

    Сейчас же среди пользователей американского сегмента соцсетей развернулась настоящая война. Комментаторы, разделившись на два лагеря, высказали свое мнение по поводу провокационной футболки. Одни из них крайне резко высказались о новой футболке с принтом.

    «Отлично, давайте возьмем огромный корабль и отправим их всех [тех, кто будет носить футболки] в Россию. Билет в один конец. Это освободит место для всех иммигрантов, которые отказались от многого, чтобы приехать сюда в поисках убежища и были бы рады жить здесь», — написал комментатор.

    «Возьмем огромный корабль и отправим их всех в Россию»: американцы обсуждают в соцсетях возмутившую журналистку футболку

    «Любой, кто покупает эту футболку, не патриот, и, безусловно, предатель Соединенных Штатов Америки», — заявил комментатор. 

    «Возьмем огромный корабль и отправим их всех в Россию»: американцы обсуждают в соцсетях возмутившую журналистку футболку

    По другую сторону «баррикады» в соцсети были пользователи, которые придерживались другой позиции — предлагали увеличить количество футболок и продавать. Один из пользователей посчитал, что продажа таких футболок стала бы неплохим бизнесом. 

    «Не могу дождаться, чтобы увидеть человека, носящего футболку, рядом со мной», — заявил пользователь.

    «Возьмем огромный корабль и отправим их всех в Россию»: американцы обсуждают в соцсетях возмутившую журналистку футболку

    «Эта футболка должна быть сделана и продана всем сопротивляющимся!» — заявил комментатор. 

    «Возьмем огромный корабль и отправим их всех в Россию»: американцы обсуждают в соцсетях возмутившую журналистку футболку

    Были, конечно, и другие предложения, какую надпись разместить на футболках. 

    «Нам нужны футболки с надписями! Я лучше буду американцем, чем республиканцем! С нашим флагом на нем», — написал пользователь. 

    «Возьмем огромный корабль и отправим их всех в Россию»: американцы обсуждают в соцсетях возмутившую журналистку футболку

    «Нам нужны футболки с надписью «Я лучше буду американцем, чем республиканцем», — считает пользователь.

    «Возьмем огромный корабль и отправим их всех в Россию»: американцы обсуждают в соцсетях возмутившую журналистку футболку

    Автор: Дарья Смолина
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