В Киеве посетовали, что Азовское море превратилось в «российское озеро»

Киев, 8 августа. Азовское море превратилось в «российское озеро», откуда якобы может быть нанесен удар по Украине. Такую точку зрения высказал главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко. Он считает, что киевские власти должны опасаться российской десантной операции.

Журналист признал, что Российская Федерация имеет абсолютное преимущество на море, а также посетовал на то, что Азовское море превратилось в «российское озеро».

«Они [россияне] имеют преимущество на восточном берегу Азовского моря. Ростов, Ейск — это самый мощный в российских Вооруженных силах Южный военный округ (ЮВО). Он имеет морскую пехоту, авиацию, спецназ, которые, кроме всего, постоянно проводят учения и тренировки…», — указал Клименко.

Украинский журналист также обратил внимание, что в ближайшие годы киевские власти ничем не смогут ответить РФ, поэтому придется просить корабли Североатлантического альянса о регулярном боевом дежурстве в Черном море, передает «ПолитНавигатор».

Напомним, на Украине ранее завершились совместные с Североатлантическим альянсом учения Sea Breeze-2018. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова, комментируя военные учения в Черном море, подчеркнула, что Украину «вовлекают в опасные игры».