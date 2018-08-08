Меню
Украина
«Чего стесняться перед дикарями?»: Монтян пристыдила посла Британии за «украину»
Политика
ВМС Украины официально признали, что не достигнут паритета с РФ на Черном и Азовском морях
Следующая новость
Загрузка...

    «Чего стесняться перед дикарями?»: Монтян пристыдила посла Британии за «украину»

    1293

    «Чего стесняться перед дикарями?»: Монтян пристыдила посла Британии за опечатку в слове «Украина»

    Киев, 8 августа. Украинская правозащитница, блогер и юрист Татьяна Монтян пристыдила посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф за опечатку в слове «Украина». Соответствующий пост Монтян опубликовала на своей странице в Facebook.

    К публикации Монтян приложила скриншот твита Гоф, в котором посол выложила фотографию Новоград-Волынского и предложила подписчикам угадать, где она находится.

    «Кто хорошо знает украину? Где мы?» — написала Гоф в своем Twitter.

    При этом слово «Украина» посол напечатала с маленькой буквы. Монтян раскритиковала Гоф за ошибку.  

    «Чего стесняться перед дикарями?»: Монтян пристыдила посла Британии за опечатку в слове «Украина»

    «Боже, какая трогательная искренность! Нагло-сакская послица пишет слово «Украина» с маленькой буквы. Ну а что, чего стесняться перед белыми дикарями из центра Европы?» — написала правозащитница на своей странице в Facebook.

    Ранее Монтян высмеяла идею украинских властей отменить автобусное сообщение с Россией, в шутку предложив Киеву ввести уголовную ответственность за посещение РФ.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.