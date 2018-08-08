«Чего стесняться перед дикарями?»: Монтян пристыдила посла Британии за «украину»

Киев, 8 августа. Украинская правозащитница, блогер и юрист Татьяна Монтян пристыдила посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф за опечатку в слове «Украина». Соответствующий пост Монтян опубликовала на своей странице в Facebook.

К публикации Монтян приложила скриншот твита Гоф, в котором посол выложила фотографию Новоград-Волынского и предложила подписчикам угадать, где она находится.

«Кто хорошо знает украину? Где мы?» — написала Гоф в своем Twitter.

При этом слово «Украина» посол напечатала с маленькой буквы. Монтян раскритиковала Гоф за ошибку.

«Боже, какая трогательная искренность! Нагло-сакская послица пишет слово «Украина» с маленькой буквы. Ну а что, чего стесняться перед белыми дикарями из центра Европы?» — написала правозащитница на своей странице в Facebook.

Ранее Монтян высмеяла идею украинских властей отменить автобусное сообщение с Россией, в шутку предложив Киеву ввести уголовную ответственность за посещение РФ.