На грани вседозволенности: интернет-эксперт назвал риски смягчения наказания за лайки и репосты

Mail.Ru Group выступила против наказания за лайки и репосты в соцсетях, которые трактуются как экстремизм. По мнению корпорации, «действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой».

Однако ряд экспертов полагают, что смягчение ответственности «за тиражирование ненависти в соцсетях» может привести к необратимым последствиям.

«Мы стали свидетелями важных событий в области свободы Интернета, которые произошли за последнюю неделю в России. По сути, это звенья одной цепи в попытке умеренной либерализации законодательства», — сказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей создатель проекта «Чистый Интернет» Роман Волошин.

Он имел в виду дистанцирование Генпрокуратуры от Роскомнадзора, который в борьбе с мессенджером Telegram пытался заблокировать миллионы сторонних IP-адресов, но суды ему отказали. Сюда же относятся призыв РПЦ прекращать уголовные дела об оскорблении чувств верующих примирением сторон, а также выступление корпорации Mail.Ru Group, контролируемой Алишером Усмановым, за амнистию осужденных за лайки и репосты в соцсетях по статье 282 УК РФ.

«Эти события, на мой взгляд, являются маркерами внимательного отношения властей к текущей ситуации в стране. Да, рост числа возбужденных уголовных дел за картинки, мемы, лайки и репосты в соцсетях виден невооруженным глазом, но пристальное внимание СМИ к этой проблеме тут ни при чем. Смягчение законодательства в области Интернета — это, я считаю, некий реверанс в адрес общественности со стороны властей, но он должен быть тщательно продуман», — считает Роман Волошин.

Эксперт уверен, что амнистия для отбывающих наказание за лайки и репосты — рискованная инициатива, потому что ее последствия усугубят нравственную распущенность, которую демонстрируют молодые россияне в Интернете.

«Это не решит проблему культуры пользователей соцсетей. Молодежь еще больше начнет тиражировать ненависть в соцсетях. Размещение в Сети оскорбительных постов, видео с издевательствами над животными, более слабыми сверстниками, различных фейков и прочего — это сегодня, увы, некий модный тренд. И те, кто ставит лайки и делает репосты подобных записей, переходят грань вседозволенности. С ними надо что-то делать, пока не стало слишком поздно», — заметил создатель проекта «Чистый Интернет».

Он полагает, что эта волна ненависти начинается со взрослых интернет-пользователей, а дети и подростки ее охотно подхватывают.

«Ответственность за это должна быть как на авторах постов, так и на тех, кто их тиражирует. Но каждый случай должен рассматриваться индивидуально, чтобы не доходило до абсурда. Для тех, кто множит ненависть в Сети по глупости и незнанию, наказание должно быть более мягким, а для тех, кто делает это систематически, — более суровым. Но оно должно быть в любом случае», — считает Роман Волошин.

Плюс к этому в России должна быть разработана и внедрена программа воспитания интернет-культуры среди детей и молодежи и грамотного и безопасного поведения в соцсетях, полагает эксперт.