Надеялись на НАТО и США: экс-глава МИД Абхазии рассказал об агрессии Грузии в 2008 году

Сухум, 8 августа. Грузия в августе 2008 года перед началом боевых действий в Южной Осетии рассчитывала на военную помощь НАТО и США в то время, как грузинская армия была хорошо оснащена к наступлению на республику. Об этом рассказал бывший глава МИД Абхазии Сергей Шамба.

По словам экс-министра, на фоне сложившейся ситуации появилось ощущение, что Грузия в своей агрессии надеется на внешнюю поддержку.

«У них были надежды, что американцы или НАТО разбомбят Рокский тоннель и не дадут российским войскам вовремя прийти, а они (силы Грузии. – Прим. ФАН) за это время закончили бы в Цхинвале», — рассказал Шамба в разговоре с РИА Новости.

Американцы, по мнению Шамбы, надеялись, в свою очередь, что грузинская армия разовьет наступление без их поддержки, а затем вмешаются силы Соединенных Штатов.

Экс-глава МИД Абхазии отметил, что грузинская армия хорошо подготовилась к наступлению и была качественно оснащена. Об этом можно было судить, например, по современной радиосвязи.

Грузинской армии в ходе наступления удалось занять высоты вокруг Цхинвала, несмотря на протесты Южной Осетии и обращения властей республики в международные инстанции. Шамба поделился воспоминаниями о празднике в Цхинвале, где присутствовал действовавший в то время президент Абхазии Сергей Багапш. Во время праздничных мероприятий начался обстрел, в результате которого ранили ребенка.

«Они (грузинские силы. – Прим. ФАН) периодически с этих высот обстреливали Цхинвал», — вспомнил Шамба.

Напомним, армия Грузии в ночь на 8 августа 2008 года атаковала территорию Южной Осетии, обстреляв территорию республики и разрушив часть ее столицы. Россия ввела свои войска в зону конфликта для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ. Спустя пять дней боевых действий российским войскам удалось вытеснить грузинскую армию из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Ранее экс-глава МИД Абхазии раскрыл подробности, как происходило признание РФ суверенитета республик.