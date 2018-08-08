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Солдат-срочник покончил с собой в учебном центре ВСУ в Черниговской области
Политика
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    Солдат-срочник покончил с собой в учебном центре ВСУ в Черниговской области

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    Солдат-срочник покончил с собой в учебном центре ВСУ в Черниговской области

    Киев, 8 августа. Военнослужащий срочной службы покончил с собой в учебном центре сухопутных войск Вооруженных сил Украины «Десна» в Черниговской области.

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы учебного центра в Facebook. Отмечается, что солдат совершил суицид во время несения караульной службы​​​.

    При этом военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе, а затем совершил самоубийство. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

    Ранее в Раде заявили о суициде более тысячи «ветеранов АТО» в Донбассе. Такие данные озвучил председатель комитета Верховной рады Украины по делам ветеранов Александр Третьяков. Также в феврале военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что каждую неделю от двух до трех украинских военнослужащих в Донбассе совершают самоубийство. При этом он подчеркнул, что данная статистика не учитывает ветеранов, которые находятся вне зоны военных действий.

    Солдат-срочник покончил с собой в учебном центре ВСУ в Черниговской области

    Автор: Алия Садыкова
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