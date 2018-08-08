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Российские нефтяники хотят обсудить с кабмином топливные акцизы
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    Российские нефтяники хотят обсудить с кабмином топливные акцизы

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    Российские нефтяники хотят обсудить с кабмином топливные акцизы

    Москва, 8 августа. Представители нефтяной сферы хотят обсудить с кабинетом министров России рост акцизов на топливо, невзирая на то, что закон о налоговом маневре уже принят и подписан.

    По данным издания «Ведомости», совещание с правительством по данной теме может состояться осенью. Как отмечает газета, нефтяники собираются обсудить акцизы на нефтепродукты, а именно: будут ли они повышаться в будущем году и, если да, то насколько.

    Кроме того, вероятно обсуждение демпфирующей [сглаживающей] ставки акциза.

    Согласно информации «Ведомостей», нефтяники могут попросить о некоторых изменениях маневра, чтобы данная сфера «получила дополнительно 3 трлн рублей».

    Впрочем, как уточняет газета, подтвердить эту информацию на данный момент невозможно, поскольку представители министерства энергетики и финансов, «Лукойла» и «Газпрома» отказались от комментариев.

    Напомним, ранее первый вице-президент компании «Роснефть» Павел Федоров в ходе телевизионной конференции с инвесторами сообщил, что ряд основных параметров налогового маневра «остается открытым» для дальнейшей проработки.

    Российский лидер Владимир Путин ранее подписал пакет предложенных кабинетом министров законов об окончании налогового маневра в нефтяной отрасли. Согласно данному закону, вводятся логистические коэффициенты к обратным акцизам (денежным компенсациям, получаемым нефтеперерабатывающими предприятиями — Прим.ФАН). Так, данная мера поможет выправить неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от территориального расположения заводов.

    Автор: Дана Балан
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