Москва, 8 августа. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об участии в гуманитарной миссии в Цхинвале после активной фазы вооруженного конфликта в Грузии в августе 2008 года. По его словам, население нуждалось в продуктах питания, чистой питьевой воде и медикаментах.

Десять лет назад внимание мировой общественности было приковано к войне в Грузии и Олимпиаде в Пекине. Тбилиси нарушил главный принцип, когда при Играх заканчивались все войны, и напал на Цхинвал.

«Российская Федерация не могла остаться в стороне в ситуации, когда грузинская регулярная армия расстреливала мирных жителей республики», — написал Онищенко в соцсетях.

Чтобы предотвратить эпидемиологическую катастрофу, в регион направили сотрудников Ставропольского научно-исследовательского противочумного института. Они контролировали качество развозимой силами МЧС питьевой воды.

По словам депутата Госдумы, он присоединился к гуманитарной миссии сразу после завершения активной стадии военных действий и выехал с коллегами в Цхинвал. Местные жители нуждались в продуктах питания и медицинской помощи.

Онищенко добавил, что в одной из дубовых рощ увидел трупы грузинских солдат. Погибшие не дошли до Цхинвала, встретив сопротивление защитников республики.

«А что скажут матерям политические авантюристы, преступно распорядившиеся молодыми жизнями?» — сказал он.

Ситуация в Южной Осетии была очень напряженной: не хватало медикаментов, медицинское оборудование требовало ремонта. Среди местного населения находились отпущенные на свободу заключенные, страдающие туберкулезом.

Больных нужно было срочно эвакуировать. Пришлось воспользоваться мобильной связью и доложить об эпидемиологической обстановке. Хотя во Владикавказе предупреждали, что американские спецслужбы могут определить местоположение человека, который совершил звонок в Южной Осетии.

Вероятно по этой причине по пути из Цхинвала гуманитарную миссию остановили грузинские боевики, они дежурили на объезной трассе. Но российским медикам помогли ополченцы республики, добавил Онищенко.

Власти Южной Осетии высоко оценили труд Геннадия Онищенко на благо здоровья жителей республики. Они выдали ему государственную награду и паспорт Южной Осетии.