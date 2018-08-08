Москва, 8 августа. Заступившись за жителей Южной Осетии во время атаки армии Грузии, Россия показала всему миру, что не допустит геноцида на своих границах, заявил публицист Александр Роджерс.

Роджерс напомнил о мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина в 2007 году, в которой он предупредил о необходимости остановить «произвол США, опирающийся на грубую силу», а также положить конец однополярному миру. По мнению журналиста, присутствующие приняли эти заявления за «шутку», однако российский президент говорил серьезно.

«Поэтому события 8 августа 2008 года стали для них сюрпризом», — заметил Роджерс.

Он отметил, что перед атакой на Южную Осетию США развернули масштабную программу подготовки армии Грузии. Военный бюджет страны был увеличен более, чем в 30 раз, хотя это и перечило интересам обычных грузин.

Атаку на Южную Осетию Тбилиси тогда представил как «восстановление конституционного строя», однако экс-глава Минобороны Грузии Ираклий Окруашвили позже подтвердил, что перед армией были поставлены задачи осуществить масштабную бомбардировку из дальнобойной артиллерии и РСЗО Цхинвала и прилегающих территорий, разгромить осетинскую армию (всего три тысячи человек) и приступить к этническим чисткам.

Кроме того, под огонь грузинской армии попали и российские миротворческие посты в Цхинвале и Хетагурово. Это подтвердила правозащитная организация Human RightsWatch. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили надеялся, что Москва не будет отвечать на это вторжение в связи с проведением Олимпиады (что также перечит международным правилам).

Однако его расчет оказался неверным: Россия заступилась за жителей Южной Осетии. Через пять дней войны грузины были вытеснены с территории республики. Заявлениям Саакашвили о том, что «против Грузии воевало 95% боеспособной части Вооруженных сил России» никто не поверил. Роджерс называет их «бредом» и напоминает, как Саакашивили ел свой галстук. Журналист допускает, что все это экс-президент Грузии делал под действием кокаина.

«Но это все детали. Главное – 08.08.08 Россия продемонстрировала всему миру (не только Грузии), что не позволит осуществлять геноцид на своих границах; больше не позволит безнаказанно убивать своих солдат; готова вести самостоятельную политику (как внутреннюю, так и внешнюю), — подвел итоги Роджерс в своей публикации для «Журналистской правды», — российская армия вовсе не развалена и не уничтожена, как думали на Западе, а совсем наоборот – способна буквально за несколько дней разбить армию НАТОвского образца, вооружённую американским оружием и тренированную американскими военными советниками; русским нельзя приказывать, с русскими можно только договариваться».

Добавим, ранее Федеральное агентство новостей спустя 10 лет после войны в августе 2008 года обсудило с президентом республики Южная Осетия, генерал-лейтенантом ВС РФ Анатолием Бибиловым трагические события тех дней, а также радикальные изменения в жизни региона после конфликта.