Блокада начинает прорываться: в Совфеде отреагировали на сравнение Украины с черной дырой

Сенатор из Чехии Ярослав Доубрава сравнил Украину с черной дырой из-за колоссального уровня коррупции в стране, а также заявил о том, что не намерен посещать данное государство, пока в нем не сменится действующий националистический режим.

«На Украине высокий уровень нищеты населения. Олигархи, доминирующие в мафии, — это реалии Украины. И, к сожалению, это касается и нас, так как многие украинцы едут сюда, чтобы зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью», — сказал чешский политик.

Спикер также отметил, что уже трижды посещал российский Крым. Проблему полуострова для Украины он считает совершенно надуманной, сообщает Infox.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в мире все больше политиков начинают объективно оценивать происходящее на Украине.

«На Украине имеют место массовые хищения денежных средств, разворовываются деньги собственных бюджетов всех уровней, финансовая помощь от США и МВФ. Я думаю, для всех это стало очевидно уже через полтора-два года после госпереворота. Однако ранее об этом говорили не так много. Сейчас же ситуация постепенно меняется, свой голос подают те политики, которые понимают позицию России по Крыму, как понимают и действия отечественной стороны в целом», — говорит член комитета Совета Федерации по международным делам.

Те иностранные политики, которые побывали в Крыму и пообщались с крымчанами, понимают, что воссоединение с РФ прошло по воле самих жителей полуострова.

«Это никакая не «аннексия» и не «оккупация», а прямой результат волеизъявления жителей Крыма. Крымчане стремились к России долгие годы. Анализируя высказывание чешского сенатора, можно констатировать, что информационная блокада вокруг Крыма постепенно начинает прорываться. Придет время, когда мировому сообществу придется задуматься о внесении изменений в действующую нормативную правовую базу, чтобы право народа на самоопределение, в случае угрозы физической расправы и уничтожения, имело приоритет над незыблемостью границ государства», — продолжает российский сенатор.

Сергей Цеков также выразил уверенность в том, что рано или поздно накопится критическая масса заявлений относительно принадлежности Крыма России, а мир поймет, что действующая Украина — это фактически нацистское государство.

«Стоит обратить внимание на планы [президента Украины] Петра Порошенко — он предложил в качестве воинского приветствия использовать лозунг «Слава Украине». Крымчане даже до воссоединения с РФ отмечали, что подобный лозунг — это приблизительно то же самое, что можно было услышать во времена гитлеровской Германии», — резюмировал парламентарий.

Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно его итогам, более 95% крымчан высказалось за воссоединение с РФ.