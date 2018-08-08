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Шнуров заступился за Монеточку и раскритиковал Земфиру
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    Шнуров заступился за Монеточку и раскритиковал Земфиру

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    Сергей Шнуров

    Москва, 8 августа. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал Земфиру, которая в негативном тоне высказалась о певице Монеточке.

    Шнуров прокомментировал высказывание Земфиры в адрес молодых исполнителей Монеточки и Гречки. По мнению рок-певицы, у Гречки ужасные и голос, и внешность, а у другой исполнительницы — отличные тексты, но «омерзительный голос». Лидер «Ленинграда» раскритиковал коллегу за этот отзыв.

    «Я, конечно, за молодость, — рассказал он изданию Spletnik.ru. — Монеточку я слушал, ей 20 лет, она прикольная. А по поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь — тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому».

    Так музыкант ответил на вопрос, чью сторону в этом конфликте он поддерживает.

    Монеточка

    Ранее певица Земфира после скандала в Facebook еще раз послушала треки Монеточки и Гречки и заявила, что ей не за что извиняться, поскольку своего мнения об исполнительницах она не изменила.

    Земфира

    Автор: Катерина Иванова
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