Шнуров заступился за Монеточку и раскритиковал Земфиру

Москва, 8 августа. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал Земфиру, которая в негативном тоне высказалась о певице Монеточке.

Шнуров прокомментировал высказывание Земфиры в адрес молодых исполнителей Монеточки и Гречки. По мнению рок-певицы, у Гречки ужасные и голос, и внешность, а у другой исполнительницы — отличные тексты, но «омерзительный голос». Лидер «Ленинграда» раскритиковал коллегу за этот отзыв.

«Я, конечно, за молодость, — рассказал он изданию Spletnik.ru. — Монеточку я слушал, ей 20 лет, она прикольная. А по поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь — тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому».

Так музыкант ответил на вопрос, чью сторону в этом конфликте он поддерживает.

Ранее певица Земфира после скандала в Facebook еще раз послушала треки Монеточки и Гречки и заявила, что ей не за что извиняться, поскольку своего мнения об исполнительницах она не изменила.