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Медведь растерзал рыбака в глухой тайге на Камчатке
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    Медведь растерзал рыбака в глухой тайге на Камчатке

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    Медведь растерзал рыбака в глухой тайге на Камчатке

    Петропавловск-Камчатский, 8 августа. На берегу залива Корфа в Камчатском крае обнаружили тело мужчины, сообщили в региональном СУ СКР. Правоохранители расследуют гибель местного жителя. 

    Погибший 46-летний мужчина был найден на косе Олюторской залива Корфа. Предположительно он является жителем села Тиличики, расположенного в 18 километрах от залива.

    По словам приятеля погибшего, он отправился с другом на рыбалку. 3 августа мужчина пошел в ближайший магазин и исчез. Его тело с множественными травмами нашли спустя три дня. Правоохранители считают, что мужчину растерзал медведь, пишет «Дейта».

    Автор: Ирина Селезнева
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