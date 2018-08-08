Республиканцы атаковали Трампа в законопроекте о новых антироссийских санкциях США

Москва, 8 августа. Внесенный в Сенат на прошлой неделе законопроект республиканцев о новых антироссийских санкциях США оказался направленным против американского президента Дональда Трампа.

Документ, получивший название «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018», был подготовлен сенаторами Линдси Грэмом, Робертом Менендесом, Кори Гарднером и Беном Кардиным. Он предъявляет ряд требований не столько к Москве, сколько к Трампу. Законопроект начинается с обращений к главе Белого дома, который, по мнению американских политиков, якобы занимает «слишком мягкую позицию» по отношению к России.

Сенаторы настаивают на том, чтобы все принятые ранее в отношении РФ санкции были объединены в единый механизм. При этом речь идет как об ограничениях, принятых Вашингтоном в связи с ситуацией на Украине, так и о мерах, связанных с обвинениями в адрес Москвы в якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году.

Как пишет «Коммерсант», законопроект предлагает создать в правительстве США «санкционный координационный офис», который должен будет устанавливать договоренности с европейскими государствами о поддержке санкций, а также «национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы», чтобы бороться с некими «попытками» РФ влиять на события в США и мире.

Среди прочих мер, предложенных сенаторами, — запрет резидентам США на операции с новым российским госдолгом, блокировка долларовых расчетов российских банков. Более того, законопроект призывает рассмотреть возможность признания России «государством, спонсирующим терроризм».

При этом большинство шагов, описанных в документе, нацелены на то, чтобы помешать Трампу вывести США из НАТО. В частности, в случае принятия документа финансирование шагов, которые прямо или косвенно будут способствовать выходу страны из альянса, окажется под запретом.

Как отмечают эксперты, законопроект больше похож на внутриполитический американский проект, и Россия в нем играет второстепенную роль. Ранее политологи объяснили, почему новые антироссийские санкции США не окажут влияние на внешнюю политику Москвы и потерпят крах.