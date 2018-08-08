Украина — это зло: во Львове призвали «пересоздать» страну с новыми правилами

Киев, 8 августа. В нынешнем виде Украина представляет собой чистое зло, что должны признать все честные украинские политики, чтобы пересоздать страну с новыми правилами. Об этом заявил львовский телеведущий Остап Дроздов.

По его мнению, которое приводит украинский журнал «Страна», выборы на Украине не имеют смысла, поскольку стали «актом легитимизации заговорщиков», где граждане по сути переизбирают существующие элиты. Неплатежеспособные, но качественные политики, по словам Дроздова, не имеют шансов на победу.

Ввиду сложившейся на Украине ситуации, выборы, которые запланированы на 31 марта 2019 года, по мнению телеведущего, станут ни чем иным, как «поединком между бездной и пропастью, между мылом и веревкой». Дроздов сокрушается, что в стране не найти ни одного честного политика, который признал бы, что нынешняя власть построила из Украины монстра.

«Ее надо полностью переосновать с нуля, с чистого листа. С новыми границами, с новой конституцией, с новыми правилами игры для всех учреждений. В нынешнем виде государство Украина – это зло», — заключил украинский телеведущий.

Напомним, действующее руководство Украины пришло к власти в апреле 2014 года в результате государственного переворота в стране. После случившегося в государстве Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости. В ответ Киев развернул против них военную кампанию.

Ранее украинский политолог Олег Хавич заявил, что Киев должен предоставить Западной Украине суверенитет от остальной части государства. По его словам, украинцы должны иметь право на самоопределение, а не страдать от борьбы власти с регионами.