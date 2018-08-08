В Молдавии рассказали о необратимых последствиях прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и РФ

Кишинев, 8 августа. Намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией может негативно сказаться на восточно-европейском регионе, заявили в пресс-службе министерства экономики и инфраструктуры Молдавии. По данным ведомства, это может привести к необратимым последствиям.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что Киев рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Как уточнили в молдавском ведомстве, Кишинев обеспокоен идеей Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Как пишет РИА Новости, это скажется на доходах и расходах бенефициаров железнодорожных услуг всего восточно-европейского региона. К тому, же, считают в Кишиневе, это отразится на доходах железнодорожных администраций Молдавии, Украины и России.

Ранее эксперт рассказал, что РЖД потеряет лишь один поезд, если Украина разорвет железнодорожное сообщение с РФ.