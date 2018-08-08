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В Молдавии рассказали о необратимых последствиях прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и РФ
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    В Молдавии рассказали о необратимых последствиях прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и РФ

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    В Молдавии рассказали о необратимых последствиях прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и РФ

    Кишинев, 8 августа. Намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией может негативно сказаться на восточно-европейском регионе, заявили в пресс-службе министерства экономики и инфраструктуры Молдавии. По данным ведомства, это может привести к необратимым последствиям.

    Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что Киев рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Как уточнили в молдавском ведомстве, Кишинев обеспокоен идеей Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

    Как пишет РИА Новости, это скажется на доходах и расходах бенефициаров железнодорожных услуг всего восточно-европейского региона. К тому, же, считают в Кишиневе, это отразится на доходах железнодорожных администраций Молдавии, Украины и России. 

    Ранее эксперт рассказал, что РЖД потеряет лишь один поезд, если Украина разорвет железнодорожное сообщение с РФ.

    В Молдавии рассказали о необратимых последствиях прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и РФ

    Автор: Алия Садыкова
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