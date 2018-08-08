Названы причины ДТП с высыпавшимися бревнами на кузбасской трассе

Кемерово, 8 августа. Накануне, 7 августа, произошла авария с участием иномарки и фуры с прицепом. В результате столкновения на трассе Кемерово — Ленинск-Кузнецкий на дорогу высыпались бревна из прицепа фуры.

Около 16.10 водитель легкового автомобиля Toyota пошел на опережение попутного автомобиля ВАЗ и грузовика Scania. Во время маневра ВАЗ также начал перестраиваться в левую полосу. Водитель иномарки, уходя от столкновения с отечественной легковушкой, влетел в фуру.

От удара фура стала съезжать в кювет, однако водитель смог удержать грузовик на трассе. Но при этом разгрузился прицеп фуры, наполненный бревнами. Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на ГИБДД региона, от высыпавшихся бревен никто не пострадал.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, а также оценивают степень вины каждого участника ДТП. Водитель иномарки после аварии обратился за медицинской помощью.