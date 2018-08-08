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Сирия: РФ за сутки зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия и Алеппо
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    Сирия: РФ за сутки зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия и Алеппо

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    Сирия: РФ за сутки зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия и Алеппо

    Москва, 8 августа. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — четыре. Об этом в среду говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в микроблоге Twitter.

    В оборонном ведомстве России отметили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная​​​.

    Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали в общей сложности шесть случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо.

    «Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия — два, Хама — два», — следует из документа.

    Кроме того, на протяжении дня российские военные провели две гуманитарные акции в провинциях Даръа и Хама.

    Также отмечается, что медицинскую помощь получили 211 человек.

    Автор: Дана Балан
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