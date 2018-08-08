Сирия: РФ за сутки зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия и Алеппо
Москва, 8 августа. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — четыре. Об этом в среду говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в микроблоге Twitter.
В оборонном ведомстве России отметили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.
Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали в общей сложности шесть случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо.
«Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия — два, Хама — два», — следует из документа.
Кроме того, на протяжении дня российские военные провели две гуманитарные акции в провинциях Даръа и Хама.
Также отмечается, что медицинскую помощь получили 211 человек.