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«Недолюбливающий» Елизавету II пони из Шотландии навалил ей под ноги кучу
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    «Недолюбливающий» Елизавету II пони из Шотландии навалил ей под ноги кучу

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    «Недолюбливающий» Елизавету II пони из Шотландии навалил ей под ноги кучу

    Лондон, 8 августа. Неловкий момент произошел во время визита Елизаветы II в Шотландию. Пони навалил под ноги королевы кучу. Это был не первый его дерзкий выпад в ее адрес.

    Елизавета II во время визита в Шотландию решила посетить замок Балморал. Королеву встречали гвардейцы королевского шотландского полка, а также трехлетний пони.

    Во время мероприятия произошел казус, за который пришлось краснеть всей свите: пони навалил кучу прямо под ноги Ее Величества. Королеве даже пришлось зажимать пальцами нос от резкого запаха.

    Однако уже через пару секунд в связи с инцидентом Елизавета II рассмеялась.

    «Опять двадцать пять», — прокомментировала она выходку пони.

    Дело в том, что этот же пони уже отличился своим неуважением к королевской особе. В прошлом году в шотландском замке Стерлинг он попытался съесть букет, который она держала в руках. Елизавета II спрятала букет за спину, а животное прогнала прочь.

    Автор: Катерина Иванова
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