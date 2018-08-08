«Недолюбливающий» Елизавету II пони из Шотландии навалил ей под ноги кучу

Лондон, 8 августа. Неловкий момент произошел во время визита Елизаветы II в Шотландию. Пони навалил под ноги королевы кучу. Это был не первый его дерзкий выпад в ее адрес.

Елизавета II во время визита в Шотландию решила посетить замок Балморал. Королеву встречали гвардейцы королевского шотландского полка, а также трехлетний пони.

Во время мероприятия произошел казус, за который пришлось краснеть всей свите: пони навалил кучу прямо под ноги Ее Величества. Королеве даже пришлось зажимать пальцами нос от резкого запаха.

Однако уже через пару секунд в связи с инцидентом Елизавета II рассмеялась.

«Опять двадцать пять», — прокомментировала она выходку пони.

Queen Elizabeth II arrived at Balmoral Castle to begin summer holiday. The Queen is welcomed to Balmoral Castle in Aberdeenshire in traditional style today by the Royal Regiment of Scotland. pic.twitter.com/QkS2mrChcq — Royal Ladies (@vaninaswchindt) August 6, 2018

Дело в том, что этот же пони уже отличился своим неуважением к королевской особе. В прошлом году в шотландском замке Стерлинг он попытался съесть букет, который она держала в руках. Елизавета II спрятала букет за спину, а животное прогнала прочь.