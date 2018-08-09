Сирия: САА обнаружила машины иностранного производства в бывшем логове ИГ в Эль-Кунейтре

Дамаск, 9 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в ходе обыска в районе Голанских высот обнаружили машину с пулеметом и машину скорой помощи иорданского происхождения. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

По словам полевого источника, эти машины использовались боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ).

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

«Вот этот автомобиль с пулеметом 40 мм принадлежал «Исламскому государству». Это является прямым доказательством того, что Израиль и США поддерживают боевиков в Сирии. Эта машина попала сюда через границы Израиля и Иордании», — заявил сирийский военный в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда сирийская армия находит боеприпасы террористических организаций иностранного производства. Так, в начале августа в ходе прочесывания пункта Масхара (провинция Эль-Кунейтра) САА обнаружила оружие израильского и американского происхождения. Кроме того, сирийские военные нашли продукты питания и медицинские препараты, привезенные из Израиля.

Напомним, что на прошлой неделе правительственная армия Сирии при поддержке союзников полностью восстановила контроль на отрезке участка вдоль границы с Иорданией. Кроме того, были созданы все условия для того, чтобы возобновить работу сил Организации Объединенных Наций (ООН) в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах, согласно резолюции Совбеза ООН от 1974 года. Работа международных наблюдателей была приостановлена в 2012 году из-за военного конфликта в сирийской республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.