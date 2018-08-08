Суд в Москве арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко

Москва, 8 августа. Хамовнический суд Москвы наложил арест на имущество российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

По его словам, суд наложил на имущество пары обеспечительный арест, чтобы никто из супругов не смог ее продать до решения суда. Отмечается, что общая стоимость нажитого имущества оценивается в один миллиард рублей. Как пишет РИА Новости, адвокат уточнил, что в имущество входят дом, пять квартир в центре Москвы, пять парковочных мест, антиквариат на сумму 30 миллионов долларов.

Как пишет «Свободная пресса», ранее стало известно, что Петросян и Степаненко подали иск о разделе имущества. Позже выяснилось, что артисты разводятся. также Петросян и Степаненко не явились на первое заседание суда. 6 августа суд рассматривал иск Елены Степаненко. Она потребовала взыскать с супруга порядка 80% совместно нажитого имущества.