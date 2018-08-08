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В Киеве похвалились, что Грузия стреляла по российским самолетам из украинского оружия
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    В Киеве похвалились, что Грузия стреляла по российским самолетам из украинского оружия

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    В Киеве похвалились, что Грузия стреляла по российским самолетам из украинского оружия

    Киев, 8 августа. Украина передала Грузии зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Оса» во время конфликта Грузии, Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Бывший украинский министр обороны Юрий Ехануров утверждает, что с помощью ЗРК были сбиты несколько российских самолетов.

    В Киеве похвалились, что Грузия стреляла по российским самолетам из украинского оружия.

    «Во-первых, мы увидели, что украинское оружие, которое Украина предоставила Грузии, сработало, и в первую очередь противовоздушная оборона», — сказал Юрий Ехануров.

    В то же время он признал силу армии России. По словам Еханурова, он связался с грузинскимии коллегами из оборонного ведомства и заметил, что ты были в полной растерянности.

    Позднее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил Киев за предоставление средств ПВО, благодаря которым удалось устоять «в первые дни вторжения». 

    Накануне МИД России призвал Тбилиси, Цхинвал и Сухум заключить договор о неприменении вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что правительство Михаила Саакашвили нарушило международные договоренности 8 августа 2008 года, совершив акт агрессии против Южной Осетии.

    Единственной целью России было прекращение кровопролития и установление мира, операция была пропорциональна угрозе со стороны Тбилиси, добавили в МИД.

    Автор: Юлия Шелковенко
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