Киев, 8 августа. Украина передала Грузии зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Оса» во время конфликта Грузии, Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Бывший украинский министр обороны Юрий Ехануров утверждает, что с помощью ЗРК были сбиты несколько российских самолетов.

В Киеве похвалились, что Грузия стреляла по российским самолетам из украинского оружия.

«Во-первых, мы увидели, что украинское оружие, которое Украина предоставила Грузии, сработало, и в первую очередь противовоздушная оборона», — сказал Юрий Ехануров.

В то же время он признал силу армии России. По словам Еханурова, он связался с грузинскимии коллегами из оборонного ведомства и заметил, что ты были в полной растерянности.

Позднее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил Киев за предоставление средств ПВО, благодаря которым удалось устоять «в первые дни вторжения».

Накануне МИД России призвал Тбилиси, Цхинвал и Сухум заключить договор о неприменении вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что правительство Михаила Саакашвили нарушило международные договоренности 8 августа 2008 года, совершив акт агрессии против Южной Осетии.

Единственной целью России было прекращение кровопролития и установление мира, операция была пропорциональна угрозе со стороны Тбилиси, добавили в МИД.