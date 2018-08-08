Прокуратура заинтересовалась детсадом в Астрахани, где малышей связывали пеленками

Астрахань, 8 августа. Сотрудники прокуратуры Астраханской области инициировали проверку местного детского сада по обращению родителей, заявивших о нарушениях в учреждении. Об этом в среду заявил журналистам представитель региональной прокуратуры.

По словам представителя ведомства, после обращения родителя в прокуратуру была инициирована проверка детского сада. Отмечается, что в полицию были переданы фотоматериалы.

Как сообщала «Свободная пресса», ранее в социальной сети Facebook один из пользователей опубликовал информацию о том, что в частном дошкольном учреждении дети «лежали в детских кроватках по двое. «Валетом». Воспитатели якобы связывали ноги детей пеленками.

Пользователь также рассказал, что в комнате стояла духота, а сплит-система не работала.

Помимо этого, детей, которых приводили на так называемую адаптацию, закрывали в одной комнате.